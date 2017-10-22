Elon Musk, Hyperloop teknolojisiyle inşa edeceği, yer altında eyaletler arası yolculuk edecek hızlı trenleri için bir bölgede daha kazı iznini kaptı!

Elon Musk son dönemlerde Space X tarafıyla öyle meşguldü ki ve Falcon 9 roketiyle ilgili öyle olumlu haberler duyduk ki, daha Mars konuşulmadan önceden beri var olan “Hyperloop” teknolojili hızlı trenleri unuttuk. Elon Musk tüm bu yoğunluk içerisinde bir bölgeden daha kazı izni kapmayı başardı. ABD’nin Maryland Eyaleti’nde bulunan bu kazı alanı önemli bir hattı oluşturacak gibi duruyor.

Musk’ın Hyperloop trenleri için tünel kazma şirketi Boring Company’nin başında olacağı kazı, yeraltı tünelinde halinde yapılacak. Yaklaşık 16.5 kilometrelik bir tünelin kazılacağı hattın ise ucu Washington’da yapılacak hatta bağlanacak. Ayrıca “LA Times” a göre bahsedilen hattın, şehir dışı merkezler olan Baltimore ve Philadelphia’da da durakları olacak.

Şimdilik Musk bu kazı işlemi için hiç bir maddi destek almıyor. Ancak Hyperloop projesi gittikçe ciddileşiyor ve Maryland kazıları için Musk’ın yatırımcı bulması çok uzun sürmeyecektir. Yine de Maryland Eyaleti Ulaştırma biriminden Pete Rahn’ın verdiği bir röportaja göre, eyaletler arası hızlı ulaşıma daha var, yine de Rahn’a göre bu olduğunda Maryland’in ilkler arasında olmasının da çok gurur verici olacağını da eklemiş. Bakalım hangi eyaletler daha Hyperloop rotasına katılacak.