SpaceX CEO’su Elon Musk, şirketinin yeni uzay elbiselerinin bir başka görüntüsünü paylaştı. Bu sefer kıyafetlerin neye benzeyeceğini tam olarak görebiliyoruz. Instagram’da paylaşılan görüntüde, SpaceX’in Ticari Mürettebat Programı için Uluslararası Uzay İstasyonuna NASA astronotları götürmek amacıyla inşa ettiği araç olan Dragon kapsülünün yanında duran birinin bu elbiseyi giydiğini görüyoruz.

Bunun, Musk’ın son birkaç haftadır hayranlarına gösterdiği bu uzay elbisesinin ikinci görüntüsü olduğunu belirtelim. İlk görüntü gövdenin üstünü gösteriyordu, ancak yeni görüntü, pantolon, eldiven ve botlar da dahil olmak üzere tamamı gösteriliyor.

Astronaut spacesuit next to Crew Dragon Elon Musk (@elonmusk)’in paylaştığı bir gönderi ( 8 Eyl 2017, 13:04 PDT )



SpaceX’in tasarladığı uzay kıyafeti, Dragon kapsülüne binecek olan astronotlar tarafından giyilmek üzere tasarlanmış basınca dayanıklı elbiselerdir. Uçuş esnasında bir acil durum senaryosu olması durumunda hemen her şeye hazırlıklı şekilde tasarlanmış. Uzay aracının aniden basıncı azalırsa, elbise astronotları güvenli hale gelene kadar kadar canlı tutacak.

Musk “gelecek günlerde” elbise hakkında fazla bilgi yayımlama sözü verdi, ancak şu ana kadar çok az ayrıntıyı biliyoruz. Bugünlük, SpaceX hayranları yeni kıyafetle ilgili iki görselle yetinmek durumundalar.