SpaceX’in kurucusu Elon Musk dünya üzerindeki uzun mesafeleri kısaltacak yeni bir proje geliştirdi. BFR isimli projede amaçlanan, roketle dünyanın her yerine roketle 1 saatten daha kısa bir sürede yolculuk yapmak.

Her projesinde aklın sınırlarını zorlayan ve ürettiği çılgın fikir ve icatlarıyla bilinen teknoloji devi SpaceX’in kurucusu Elon Musk, şirketin girişimi olan BFR isimli projeyi tanıttı. Avustralya, Adelaide’de düzenlenen toplantıda konuşan Musk, Dünya’dan Dünya’ya sloganıyla tanıttığı projeyi bir video ile duyurdu. Roketle yapılacak yolcu taşımacılığı sistemi sayesinde dünya üzerindeki en uzak mesafeler bir saatin altında kat edilebilecek. Şehirlere yakın deniz üzerine kurulacak platformlardan fırlatılacak roketler, uzaya yakın noktada kapsül ve fırlatıcı bölümüyle ikiye ayrılacak. Kapsül bölümü varılacak hedefe doğru yol alırken; ateşleyici fırlatıldığı platforma geri dönecek.

27 bin kilometre hıza ulaşacak

Saatte 27 bin kilometre hız yapacak olan roket ile Hong Kong-Singapur, Londra-Dubai gibi aralarında oldukça uzun mesafe bulunan şehirlerin yolculuk süresi 30 dakikanın altına inecek. İnsanlığa getirdiği yeni hizmet model projeleriyle bilinen Musk; geçtiğimiz günlerde söylediği ‘yapay zeka insanlığın sonunu getirecek’ söylemiyle çok konuşulmuştu.