Epson’un Yeni Yazıcısı WF-C869RDTWF

Epson’un yeni WorkForce Pro WF-C869RDTWF model yazıcısı enerjide yüzde 95 ¹, atıkta yüzde 99¹ ‘a varan oranlarda tasarruf sunarak işletmelere büyük avantaj sağlıyor. Yazıcı sarf malzemesi değiştirmeden 84 bin sayfaya² kadar baskı yaparak tüketim veya sarf malzemesi değişimlerinden oluşan zaman kayıplarını da azaltıyor. Epson’un RIPS (Değiştirilebilir Mürekkep Paket Sistemi) teknolojisine sahip WF-C869RDTWF, baskıda kesinti sürelerini yüzde 94’e¹ kadar azaltarak kurumların zaman yönetimini de destekliyor.

İşletmelerin verimini arttırmak üzere tasarlanan A3 renkli çok işlevli yazıcı WF-C869RDTWF, muadil ürünlerden üç kez daha hızlı¹ ‘ilk sayfa çıkışı süresi’ ne sahip. Model, ısı gerektirmeyen PrecisionCore baskı kafası teknolojisi sayesinde, renkli lazer yazıcılara kıyasla yüzde 95’e varan oranda daha az enerji¹ harcıyor. Epson WF-C869RDTWF; mürekkep teknolojisi ve hacmiyle, ambalajlama ve lojistikte önemli bir düşüş sağlayarak, lazer yazıcıları ve fotokopi makinelerini atıkta yüzde 99 varan bir azalma¹ ile geçmekte.

Epson WF-C869RDTWF model yazıcı, farklı mekandan dahi baskı alabilmek veya gizlilik dahilinde güvenli çıktı sağlamak yönünde çözümler sunan; Email Print for Enterprise, Epson Device Admin, Document Capture Pro, NFC ve WiFi-DirectTM, PaperCut gibi yazılımlar ile uyumludur.

Yeni modelle geri dönüştürülmüş kağıt, parlak kağıt, zarf ve etiket gibi çok çeşitli kağıt tiplerine baskı yapmak da mümkün.

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