Havacılık ve raylı sistemlerde üretim yapan nitelikli yan sanayiye ve yetişmiş insan kaynağına sahip olan Eskişehir, “Yerli Otomobil” projesinin üretim üssü olmaya aday oldu. ESKİŞEHİR Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, “babayiğitler”i yerli otomobil üretim için Türkiye’nin ihracatta teknoloji oranı en yüksek kentine, Eskişehir’e davet etti. Zorlu, Anadolu, BMC, Turkcell ve Kıraça Holding’in yönetim kurulu başkanlarına birer mektup gönderen Başkan Nadir Küpeli, 5 milyon metrekarelik alan ve test pistini otomotiv sanayine tahsis edeceklerini belirtti.

Otomotiv üretimi için nikel maden rezervi ve mobil lojistik imkanı

Yerli otomobil için Eskişehir sanayisinin vizyonuna ve tecrübesine güvendiğini belirten Başkan Küpeli, “Devrim arabasını yapmış bir neslin çocukları olarak, Eskişehir sanayisinin yerli otomobil üretimi için gerekli altyapıya ve vizyona sahip olduğuna eminiz. İlk yerli otomobilin üretimi için otomotiv sanayisine 5 milyon metrekarelik bir alanı ve test pistini tahsis edeceğiz. Ankara Yolu üzerinde, birinci kampüse 6 kilometre uzaklıkta olan karşılıklı iki bölgeden birini ‘Otomotiv Sanayi İhtisas OSB’ olarak ayırdık. Eskişehir’in sanayide Türkiye’nin lokomotif kentlerinin başında geldiğini hepimiz biliyoruz. Kentimiz, ulaşım (özellikle raylı sistemler) ve altyapı açısından Türkiye’nin tüm merkezlerinin kesiştiği bir kavşak noktası olma özelliğine sahip ve mobil lojistik imkanı sunuyor. Bunun yanında elektrikli araçların üretiminde kullanılan nikel maden rezervine de sahip olan kentimiz, yerli otomobil üretimi için AR-GE ve inovasyon, uygun yan sanayi yaratılması, mesleki eğitim desteği, bilabedel arsa temini, uygun altyapı inşası gibi temel konularda destek ve maliyet avantajları yaratıyor. Ayrıca, üretilecek araçlar için test pisti gerekmektedir. Bu noktada verilmesi planlanan bölgenin hemen yanında kullanılmayan uçak pisti çeşitli yasal düzenlemeler sonrası otomobil testleri için uygun bir zemin olacaktır” dedi.

260 milyon TL’lik yatırım hedefi

EOSB’nin 2017 yılı değerlendirmesini de yapan Başkan Küpeli, “2017 yılında 1,5 milyon dolar olan ihracat rakamımızın 2018’de 1,7 milyon dolara yükselmesini bekliyoruz. Şu anda 42 bin seviyelerinde olan istihdam rakamlarımızı ise yeni bölgenin faaliyete geçmesiyle 43 bin seviyelerine yükseltmeyi hedefliyoruz. 2017 yılının ilk üç çeyreğinde toplamda 41 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik. 2018 yılında bu yatırım miktarımızı 260 milyon TL’ye yükseltmeyi planlıyoruz. 2023 yılı hedeflerimiz ise, Türkiye’nin gelecek hedefleriyle doğru orantılı olarak 25 milyar dolar ciro üreten, 5 milyar dolar ihracat yapan bir kent olmak ve bin 500’ü Ar-Ge çalışanı olmak üzere 65 bin kişiye istihdam sağlamak” dedi.

Eskişehir’in her zaman ilklerin kenti olduğunun altını çizen Başkan Küpeli, “Eskişehir; vizyoner sanayisi, yetişmiş insan kaynağı, Türkiye’nin en iyi imkanlarına sahip OSB’si ile diğer kentlerine öncülük eden bir yapıdadır. Bu kent, hep ilklerin kenti olmuştur. Türkiye’nin ilk teknoparkı ATAP AŞ. Eskişehir’de kuruldu. Türkiye’nin en büyük, ilk kendi elektriğini üreten ve ilk doğalgaz kullanan organize sanayi bölgesi EOSB’dir. Yine ilk defa EOSB içinde faaliyete geçen Meslek Yüksekokulu, Lojistik Merkezi, Gümrük Müdürlüğü, İş ve İşçi Sağlığı Merkezi ve ilk KOBİ organize sanayi bölgesi de burada kurulmuştur. Türkiye’deki uçak motoru, dizel lokomotif ve kompresör üretiminin yüzde 100’ü kentimizde üretiliyor. Dış ticaret fazlası veren bir sanayimiz var” şeklinde konuştu.

Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi

“Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi” hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Küpeli; “Türkiye’nin ilk yüksek hızlı trenini yine Eskişehir’de üreteceğiz. Üretimi Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) tarafından yapılacak. Üretim, 3 etaptan oluşacak ve ilk etapta 20 YHT, ikinci etapta 60 YHT, üçüncü etabında ise 16 YHT üretilecek. EOSB bünyesindeki Raylı Sistemler Kümemiz ile sürecin içinde, tam destekle yer alacağız. Teknoloji transferi sonrasında, bölgemizdeki sanayicilerimiz ile birlikte yazılımından kumandasına, cer sisteminden montajına kadar tüm süreçleri yerli üretim olarak yapacağız” dedi.

“Endüstri 4.0 için hazırlanıyoruz”

Son dönemde sıkça duyduğumuz Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi hakkında da konuşan Başkan Küpeli şunları söyledi: “Geleceğin teknolojide olduğunun hepimiz farkındayız. Üretim süreçlerinin dijitalleştiği, robot ve yapay zeka endüstrinin üretim yapılış biçimini kökten değiştireceği bir döneme giriyoruz. Endüstri 4.0’ın bize sunacağı fırsatlara açık olduğumuz ve kendi dönüşümümüzü tamamlayacağımız bir süreç bizleri bekliyor. Tüm hazırlıklarımızı, projelerimizi bu dönüşümün sunacağı fırsatlara uygun yapacağız.

2018 yılı hedeflerimiz arasında; çevreyi korumak ve yenilenebilir enerji sağlamak adına; atık yakma tesisi, 1MW güneş enerji santrali, rüzgar tribünü gibi önemli projelerimiz var. Teknik kolej, kreş, meslek kazandırma ve geliştirme merkezi, gelecek için sanayi enstitüsü kurarak eğitim alanına da yatırımlarımız olacak. Demiryolu hattı, İmişehir-OSB bağlantı yolu, 2 milyon metrekare küresel yatırımcı için üretilecek arsa, yeni KOBİ OSB, GYO şirketi, yurt dışında ihracat ofisleri, teşvik ve destek Ofisi, üye ilişkileri ofisi, ESO OSB akıllı üye kartı, esoexpo.com E-İhracat ve Dış Ticaret Portalı gibi önemli projeleri de hayata geçireceğiz.”