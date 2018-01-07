Ethereum ve Bitcoin fiyatları iniş çıkışlara devam ediyor. Yeni yıla yükselişle başlayan Ethereum, değerini 1000 dolar üzerine taşıyarak rekor kırmayı başardı. Bitcoin ise rekor kendi rekorunu kırmaya oldukça uzak görünüyor. Zira değeri 16.700 dolar seviyesinde.

Ethereum yükseliş trendini sürdürüyor. Son birkaç gün içinde, rekor kıran ethereum 1000 doları aştı ve Pazar sabahı 1084 dolara yükseldi.

Bitcoin ise bu sabah düşüşe geçti. 16 bin 793 dolardan güne başlayan bitcoin dün gece 17 bin dolar seviyesini aşmıştı.