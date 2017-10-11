Apple görünüşe göre Face ID güvenlik sistemini çok beğenmiş. iPhone X’te yer alan Face ID özelliğinin yakın zamanda diğer Apple ürünlerine de geleceği söyleniyor. Son raporlara göre bu cihazın ise iPad Pro’lar olacağı belirtiliyor.

Apple analizleriyle gündeme gelen KGI Securites analisti Ming-Chi Kuo’nun raporlarına göre Face ID, 2018 yılında piyasaya çıkacak olan yeni iPad Pro modellerinde de kullanılacak.

Diğer taraftan Face ID’nin tabletlerde nasıl konumlandırılacağı merak konusu. Bu anlamda iki farklı seçenek bulunuyor. Birincisi, tabletin şu anda FaceTime selfie kamerasının olduğu yerde olabilir. İkincisi ise, iPhone X’teki gibi bir tasarımla karşılaşabiliriz.