Facebook Messenger’dan artık fotoğraf gönderirken kalitede bir değişiklik olmayacak. WhatsApp’da sık sık karşılaşılan sorun haline gelen fotoğraf gönderirken boyut ve kalite değişmesine karşın Messenger’ın getirdiği 4K dönemi resmen başladı.

Facebook, Mayıs ayında Messenger’a HD adında bir buton eklemiş ve bu seçenek aktifken gönderilen/yüklenen fotoğraflar HD kalitede oluyordu. Ancak bu çözünürlük pek tatmin edici değildi. Facebook bugün, Messenger aracılığıyla gönderilen fotoğrafların kalitesini bir kez daha yükselttiğini duyurdu.

Facebook, şimdi fotoğraf paylaşmada 4K dönemini resmi olarak başlattığını açıkladı. 4,096 x 4,096 piksel yani yaklaşık 16 Megapiksel çözünürlükteki fotoğrafları destekleyecek olan bu özellik ilk olarak Messengeruygulamasında kullanıma sunulacak.

Messenger’da 4K dönemi!

Arkadaşlarınıza Messenger üzerinden fotoğraf gönderirken artık fotoğrafların çözünürlüğünde çok büyük bir kayıp yaşamayacaksınız. Yeni geliştirilen sıkıştırma algoritması sayesinde de fotoğraf gönderilirken boyutu düşecek ancak kaliteden çok az ödün verilecek.