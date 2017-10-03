Dünyanın en büyük sosyal ağ platformu olan Facebook’un geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiş olduğu sunumda Facebook reklamları üzerinde çeşitli manipülasyonlar olması üzerine; reklam işleyişine şeffaflık getirmeyi amaçlıyor. Facebook bu amaç doğrultusunda oluşturacağı ekibe toplam 1000 kişi alacağını açıkladı.

Tüm reklam alanlarında şeffaf bir hizmet sunmak amacı ile 1000 kişilik bir kadro oluşturacak olan Facebook aynı zamanda yapay zeka konusunda da daha fazla yatırım yapacak.

Yapılacak olan değişiklik ile beraber Facebook platforumu üzerinden yapılacak olan reklam çalışmaları için reklam veren markalardan daha fazla bilgi talebinde bulunacak olan Facebook aynı zamanda reklam ile sosyal grupları etkileyerek birbirleri ile tartışmalarını engelleyebilecek bir ortam yaratacak.

Facebook’un bu çalışmasına hükümet ve çeşitli sektör liderlerinin destek vermesi bekleniyor. Facebook’un bu değişikliği ne ölçüde başarılı olacak bilinmez ancak; Facebook Reklam politikalarının zorlaşacağını şimdiden söyleyebiliriz.