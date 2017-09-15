Facebook, Facebook COO’su Sheryl Sandberg’ün de konuşmacılar arasında yer aldığı dijital pazarlama konferansı DMEXCO’da reklamverenler için sunduğu yenilikleri açıkladı. Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali’nde pazarlamacıların görünürlük, online reklam ölçümlemesi ve marka güvenliği gibi konularda karşılaştıkları zorlukları dinleyen Facebook, aldığı geri bildirimlerle hazırladığı yeni uygunluk standartlarını duyurdu. In-stream (video içi) reklamlar ve Hızlı Makaleler (Instant Articles) kapsamında da geçerli olacak yeni standartlar, hangi yayıncı ve içerik üreticilerin ne tür içeriklerle Facebook’ta gelir elde edebileceğini daha net bir şekilde ortaya koymayı amaçlıyor.

Markaların reklamlarının nerede, kimlere gösterildiğini bilmek istediğini de göz önünde bulunduran Facebook, önümüzdeki aylarda kampanya sonrası raporlamada da güncellemeler yapacağının altını çizdi. Bu kapsamda yapılacak güncellemelerle yayıncılar artık kampanya sonrası raporlarında net bir şekilde reklamlarının Hızlı Makaleler (Instant Articles), in-stream (video içi) ve/veya Hedef Kitle Ağı üzerinden yayınlandığını görebilecek.

Facebook’un reklamverenlere sunduğu yenilikler şöyle:

Sonuçların üçüncü partilerce doğrulanması: Facebook ve Instagram’daki görüntülü reklamlar ve video reklamları halihazırda üçüncü partiler tarafından ölçümlenebiliyor ve doğrulanabiliyor; ancak sektörün daha fazla bağımsızlık istediğini gören Facebook, bu alanda da adımlar atıyor. Facebook, bu kapsamda önümüzdeki 18 ayda ABD’de Media Ratings Council ve Almanya’da AGF gibi kurumlarla işbirliğine gidecek.

Facebook ve Instagram’daki görüntülü reklamlar ve video reklamları halihazırda üçüncü partiler tarafından ölçümlenebiliyor ve doğrulanabiliyor; ancak sektörün daha fazla bağımsızlık istediğini gören Facebook, bu alanda da adımlar atıyor. Facebook, bu kapsamda önümüzdeki 18 ayda ABD’de Media Ratings Council ve Almanya’da AGF gibi kurumlarla işbirliğine gidecek. Yeni işbirlikleri: Facebook, şikâyet edilen içeriklerin değerlendirilmesi sürecini hızlandırmak için içerikleri değerlendiren mevcut ekibini neredeyse iki katına çıkararak 3 bin kişiyi daha işe alıyor. Marka güvenliği konusunda ise DoubleVerify ve Ad Science gibi kurumlarla birlikte çalışarak, reklamverenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak marka güvenliği araçları geliştiriyor. Facebook, dolandırıcılığa karşı yaptığı çalışmalar kapsamında ise Trustworthy Accountability Group’un (TAG)“Sertifikalı Dolandırıcılık Karşıtı Programı”na (Certified Against Fraud Program) üye olma sürecini başlattı.

Facebook, şikâyet edilen içeriklerin değerlendirilmesi sürecini hızlandırmak için içerikleri değerlendiren mevcut ekibini neredeyse iki katına çıkararak 3 bin kişiyi daha işe alıyor. Marka güvenliği konusunda ise DoubleVerify ve Ad Science gibi kurumlarla birlikte çalışarak, reklamverenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak marka güvenliği araçları geliştiriyor. Facebook, dolandırıcılığa karşı yaptığı çalışmalar kapsamında ise Trustworthy Accountability Group’un (TAG)“Sertifikalı Dolandırıcılık Karşıtı Programı”na (Certified Against Fraud Program) üye olma sürecini başlattı. Marka güvenliği ve yeni reklam kontrolü seçenekleri: Facebook, mevcut seçeneklere ek olarak yılsonuna kadar aşağıdakileri de sunmaya başlayacak:

Facebook, mevcut seçeneklere ek olarak yılsonuna kadar aşağıdakileri de sunmaya başlayacak: Kampanya öncesi listeler (reklamverenlere sunulmaya başladı) Kampanya sonrası listeler (önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak) Gelir elde etmeye uygunluk ve içerik rehberleri: Facebook, yayıncılar ve içerik üreticiler için de gelir elde etme standartları geliştirdi. Bu standartlar ile Ad Breaks, Instant Articles, Branded Content (Markalı İçerik) ve Audience Network’teki reklamların kalitesinin artması, bu araçları kötüye kullananların da kâr elde etmesinin engellenmesi hedefleniyor.



Tüm iş ortaklarına Facebook’ta reklam verebilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve araçları sunmaya odaklandıklarını belirten Facebook Global Pazarlama Çözümleri Başkan Yardımcısı Carolyn Everson, “Markaları dinliyoruz ve ihtiyaçlarının farkındayız. Bu doğrultuda onlara kampanyalarını yürütmeleri için ihtiyaçları olan netliği ve kontrolü standartlarımız ve araçlarımızla sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl bazı ana konularda önemli adımlar attık ancak işimiz henüz bitmiş değil. Ortam değişmeye devam ettikçe, biz de iş ortaklarımızla birlikte çalışarak ihtiyaçlarını anlamaya, markalar için daha güvenli olan bir dijital reklamcılık ekosistemi oluşturmak doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.