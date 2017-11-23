Sosyal medya devi Facebook, Snapchat’dan ilham almaya devam ediyor ve hikayeler, canlı yüz filtreleri gibi birçok özelliği Facebook, WhatsApp ve Messenger (Facebook’un mesajlaşma uygulaması) dahil olmak üzere tüm platformlarına getiriyor.

Facebook, Mashable’ın da onayladığı gibi, Streaks adı verilen başka bir Snapchat özelliğini şu anda test ediyor. Facebook Messenger’da kullanılacak özelliğin, en az iki gün arka arkaya mesajlaştığınız kişilerin isimlerinin önünde bir şimşek emojisi getirecek.

Bir Facebook Messenger temsilcisi testin, “mesaj gönderdiğiniz insanlarla ilgili bilgileri eğlenceli bir şekilde görmenizi sağlayacak yeni özellik için heyecanlıyız” dedi. Örneğin, mesajlaştığınız bir kişinin adının yanında şimşek emojisi görünebilir. En az üç gün ve daha fazla arka arkaya konuştuğunuz kişilerde ise bir saya çıkıcak ve kaç gün arka arkaya sohbet ettiğinizi gösterecek. Ayrıca Facebook yetkili, insanların bu bilgilerden memnun olup olmadığını merak ediyoruz, ancak şu anda paylaşacak ek bilgilerimiz yok ” diye ekledi.

Bu özellik hala test aşamasındadır ve bu nedenle tüm kullanıcılar tarafından şu anda görülebilir durumda değil. Ayrıca daha önce haberini paylaştığımız Facebook’un şu anda test ettiği bir başka özellik Güven Göstergeleri (Trust Indicators) test aşaması devam ediyor.