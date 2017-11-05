Facebook, ilk olarak sahip olduğu diğer sosyal medya platformu Instagram’da denediği anket özelliği popüler olunca Facebook platformuna da getirdi.

Facebook, kullanıcıların hem web hem de iOS ve Android uygulamaları için yeni bir statü olarak seçilebilir sorular gönderebilmelerini sağlayan bir GIF destekli anket özelliğini yayınladı. Ayrıca, sadece eski sıkıcı metin yerine GIF’leri ve fotoğrafları yanıt olarak da ekleyebilirsiniz.

Bir anket oluşturmak için, yazı yaz ya da “aklında ne var” bölümüne tıklayın. Metin kutusunun altındaki “Anket” ve diğer seçenekler içeren bir düğme olacaktır. Ardından, yanıtınızı iki seçenek içeren metin kutusuna sorunuzu yazabilirsiniz. Sorunuzun ne kadar süreceği konusunda sınır yoktur, ancak yanıtlarınız 25 karakterle sınırlıdır.

Yanıtınıza bir fotoğraf veya GIF eklemek için, yanıtlar için seçenek satırındaki kamera veya GIF simgesini tıklayın. Bir gün, bir hafta ya da sınırsız bir şekilde anketinizin açık kalma süresini ayarlayabilirsiniz.