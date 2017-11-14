Facebook, kuruluşundan bu yana bulunan ‘beğen’ butonunu ‘kısmen’ kaldırmaya karar verdi. 2018 yılı itibariyle ‘beğen’ butonunu saklayacak olan şirket bu işlemin 6 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşeceğini açıkladı.

Facebook’a uzun bir süre ‘beğenmeme’ yani ‘dislike’ butonunun gelme ihtimali konuşuluyordu; ancak sosyal medya çevresinde huzursuzluk yaratabilecek böyle bir butona elbette Facebook izin vermedi; onun yerine kullanıcıların duygularını daha rahat ifade edebileceği emojiler geldi. Kullanıcılar artık sadece beğenmek zorunda kalmıyor, aynı zamanda kahkaha atabiliyor ya da göz yaşı döküp sinirlenebiliyordu.

Son gelen haberler ise Facebook’un özellikle de şirketlerin Facebook sayfalarını yakından ilgilendiren radikal bir değişimi gösteriyor. Facebook’un verdiği tarihe göre 6 Şubat’tan itibaren ‘beğen’ butonu kaldırılıyor. Bu tarihten itibaren, 3. parti yazılım geliştiricileri Facebook’un like butonu yerine kendi geliştirecekleri butonlar ile uygulamalar üzerinden Facebook Pages sayfasına yönlendirme yapabilecek.