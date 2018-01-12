Zuckerberg, sitenin daha az sayıda reklam, haber ve promosyonları içerecek şekilde tekrar düzenleneceğini duyurdu.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook’un yakında daha az sayıda reklam, haber ve promosyon içerecek şekilde değişeceğini açıkladı. Zuckerberg, reklamlarda ve haber içeriğinde değil, aile ve arkadaşlara dayalı paylaşımın ön sayfada yer alacağını belirtti.

Facebook’tan pay alan Zuckerberg şunları söyledi:

“Kullanıcılardan, genel içeriklerin yani reklam, haber ve tanıtımların, haber kaynağı sayfasındaki özel paylaşımları görünmez yaptığı yönünde bildirimler aldık.Verdiğimiz hizmetin yalnızca eğlence amaçlı olmaması aynı zamanda insanların mutluluğuna odaklı olmasının sorumluluğunu hissediyoruz. Pasif bir şekilde makale okumak ya da video izlemek, her ne kadar aydınlatıcı ve eğlendirici olsalar da, kişi için iyi olmayabilir. Bu nedenle Facebook’u nasıl kurguladığımız konusunda önemli bir değişikliğe gidiyoruz”