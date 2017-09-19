29 Eylül’de piyasaya çıkacak FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 18‘de bazı oyuncuların rating(derece)leri belli oldu. Bu yıl yapılan yeni transferle birlikte ligin kalitesi de bir hayli üst seviyeye çıkmış durumda.

FIFA 18’de en iyi Süper Lig oyuncuları

Geçtiğimiz günlerde EA Sports’dan yapılan resmi açıklamayla birlikte Türkiye Milli Takımı ve Süper Lig olacağı açıklanmıştı. Hafta başında Demo sürümüyle piyasaya kullanıcıların karşısına çıkan FIFA 18′in resmi çıkış tarihine kısa bir zaman kala, bazı oyuncuların genel dereceleri açıklandı. Biz de, Süper Lig’de en yüksek dereceye sahip oyuncuların listesini hazırladık.

Aşağıdaki listeden FIFA 18 Süper Lig’in en iyi oyuncularını görebileceksiniz. Bu yıl Beşiktaş tek başına oyuncu derecelerini bir hayli yukarı çekmiş durumda.