Arttırılmış gerçeklik (AR – Agumented Reality) üzerine çalışmalar hızla devam ederken
ortaya eğlenceli çalışmalar da çıkıyor. İngiltere’deki Nottingham Üniversitesi’nde 2 boyutlu
fotoğrafları AR algoritmalarını kullanarak 3 boyutlu hale getiren bir yazılım geliştirildi.

Proje kapsamında herkese açık bir demo sayfası da oluşturuldu. Demo sayfasında bir
fotoğrafınızı sisteme yükleyerek 3 boyutlu halini görebilirsiniz. Fotoğrafınızın JPEG uzantılı
ve 1024×1024 pikselden küçük olması gerekiyor. Demo sayfasına buradan erişebilirsiniz. Tarayıcı ve ekran kartınızın WebGL’i desteklediğinden emin olun.

 

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