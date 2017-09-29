Fransız küratör Mathieu Deldicque, galerilerinden birinde 150 yıldır sergilenmekte olan kara kalem çalışmalardan birinin Mona Lisa’nın taslağı olduğunu açıkladı.

Monna Vanna olarak bilinen portrenin şimdiye kadar da Vinci’nin atölyesinden çıkma olduğu biliniyordu ancak bizzat kendisinin yaptığı düşünülmüyordu. Uzmanların değişen fikrine göre bu çalışma da da Vinci’nin ellerinden çıkma.

Paris’teki Louvre müzesinde yapılan testlerin ardından küratörlerin ortak fikri Monna Vanna’nın en azından kısmen Leonardo da Vinci tarafından yapıldığı yönünde oldu. Resim asıl olarak Paris’in kuzeyindeki Conde müzesinde 1862’den beri Rönesans eserleri kısmında sergilenmekteydi.

1452-1519 yılları arasında yaşamış ünlü ressam Leonardo da Vinci, İtalya Rönesansı’nın en önemli ressamlarından biri olarak kabul edilmekte ve yağlı boya portresi Mona Lisa, en ünlü sanat eserleri arasında yer almakta. Mona Lisa’nın Floransalı yönetici Francesco del Giocondo’nun eşi Lisa Gherardini’nin portresi olduğu düşünülüyor.

Louvre art experts claim: Leonardo da Vinci painted NUDE #MonaLisa first https://t.co/uuSKAon1xp pic.twitter.com/bSVgzjF9yG — Vadim (@vadimbythebay) 29 Eylül 2017

Fransız haber ajansı AFP’ye verdiği demeçte “Burada Leonardo’nun hayatının son dönemlerinde Mona Lisa’ya paralel olarak çalıştığı bir esere bakıyoruz. Neredeyse kesinlikle bir yağlı boya işi için bir ön çalışma olduğunu söyleyebiliriz.” deniyor ve ekleniyor: “Resimde yüzün ve ellerin çizimindeki kalite kesinlikle eşsiz”. Resmin Mona Lisa’nın taslağı olduğuna yönelik bulgular arasında ise eller ve vücutların neredeyse aynı olması, portrelerin boyutlarının uyuşması, figürün etrafına delikler açılarak tuvalde kullanıma hazırlanması yer alıyor.

Bunun dışında resimdeki figürün kafasının hemen üzerindeki taramaların sağ elini kullanan biri tarafından yapıldığını belirten uzmanlar, “ihtiyatlı olmalıyız, bu işi tamamlamak zaman alacak çünkü tablo çok narin” dedi.