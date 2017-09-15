Geçtiğimiz günlerde Apple’ın lansmanında gördüğümüz iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ta saniyede 60 kare 4K video çekim özelliğine tanıklık etmiştik. Şimdi ise bu özellik Galaxy Note 8’le gündemde. Samsung şirketi bu özelliğin sinyallerini vermiş durumda. Aşağıda Samsung’un resmi web sitesinden aldığımız görüntüyü görmektesiniz.

Apple’ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni modelleri iPhone 8,8 Plus ve iPhone X modelleri saniyede 60 kare 4K video kaydı yapabilirken, Samsung Galaxy Note 8,saniyede 30 kare 4K video çekim yapabiliyor. Ancak şirketin verdiği sinyallere göre bu durum kısa zamanda değişecek gibi görünüyor.

Samsung, resmi web sitesin de Galaxy Note 8’in saniyede 60 kare 4K çekim yapabildiğini duyurdu fakat şu anki telefonun saniyede 30 kare 4K çekim yapabildiğini biliyoruz. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi şirket saniyede 60 kare 4K çekim yapabileceği özelliğini vurgulamış durumda.

Saniyede 60 kare 4K çekim için güncelleme gelir mi?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Galaxy Note 8, saniyede 30 kare 4K çekim özelliğine sahip ve bu da Samsung’un web sitesindeki açıklamayla çelişir durumda. Öte yandan sitedeki bilgi doğru ise Samsung saniyede 60 kare 4K çekim özelliği için güncelleme yayınlayabilir.

Teknoloji alanında dünyanın önde gelen web sitelerinden PhoneArena, Note 8’in kamera özelliklerini iyileştirecek bir güncellemenin yayınlandığını ancak bunun video çekim özellikleriyle ilgili olmadığını söylüyor. Samsung’un kısa süre içerisinde bu konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.