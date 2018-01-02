Galaxy Note 8 ve Galaxy S8 + kullanıcılarından gelen batarya ile ilgili şikayetlere karşın Samsung cephesinden ilk açıklama yapıldı.

Son zamanlarda Samsung’un adı batarya problemleriyle oldukça gündemde. Geçtiğimiz günlerde Galaxy Note 8 kullanıcılarının batarya sorunuyla ilgili haberleri, bu olayları tekrar akıllara getirdi. Note 8 ve bazı S8 + kullanıcıları, pillerinin % 0 olduktan sonra cihazlarının şarj edilmediğini söylüyorlar.

Konu kapsamlı bir şekilde tartışılmaya başlandıktan sonra, bazı Note 8, Galaxy S8 / S8 + kullanıcıları ve Galaxy Tab S3 kullanıcıları benzer bir sorundan dolayı şikayetçi.

Samsung’un ilk açıklaması

Samsung, konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak, yalnızca birkaç rapor aldığını ve etkilenen cihazlar hakkında ayrıntılı bilgi topladığını söylüyor. Konuyla ilgili yeterli bilgiyi topladıktan sonra daha net bilgi verebileceğini de sözlerine ekledi.