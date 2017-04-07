Galaxy S8 Kablosuz Hızlı Şarj Standı Ön Siparişe Açılıyor

Zaten bildiğimiz gibi DeX Station şarj istasyonu Samsung Galaxy S8 ve S8+ için ön satışa sunuldu. Ve şimdi Kore şirketinin yeni amiral gemisi ikilisi için aynı şey geçerli.

Yeni ürünün Amazon.com ‘daki liste ismi “Samsung Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı- AFC(Adaptive-Fast Charging)”. Tedarikçi bu ürün için size 89.99$’lık fatura çıkaracak. Ürünün iki tane renk seçeneği bulunmakta. Bunlardan biri siyah bir diğeri ise taba rengi.

Kablosuz şarj standı 20 Nisan tarihinde kullanıma sunulacak. Standda ilgi çekici özelliklerden birisi; isterseniz telefonunuzu yere paralel olarak değil de belirli bir açıyla şarj edebilecek olmanız. Bu özellik telefonunun ekranının bazı durumlarda daha rahat görebilmenize olanak sağlıyor. Standı açılı konumundan düz konuma geçirmek ise bir göz kırpması kadar rahat ve hızlı. Şarj kapasitesi maksimum 9W olan standın çoklu şarj bobinleri bulunmakta. Ve cihazın içinde bulunan fanlar şarj halindeki telefonun aşırı ısınmasını engellemekte.