Qualcomm ve Samsung bu yıl Galaxy S8’lerde yaptıkları anlaşmanın bir benzerini Galaxy S9 modelleri için imzalıyor.

Bugün gelen yeni bir rapora göre, yeni yongasetinin ilk üretim birimlerinin tamamını S9 telefonları için Samsung’a satılacak.

Snapdragon 845’li S9 ve S9 +, başta ABD pazarı olmak üzere birçok pazarda 2018 yılı başlarında piyasaya sunulacak. Diğer Android akıllı telefon üreticileri, bu açıdan Samsung karşısında avantajını yine kaybedecek. Çünkü Snapdragon 845’e biraz daha geç erişebilecekler.