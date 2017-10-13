Amerikan çok uluslu yarıiletken ve telekomünikasyon ekipmanları şirketi Qualcomm, sahip olduğu patent ve lisanslarla da geçmişte birçok kez mahkemede boy göstermişti. Ülkemizden General Mobile ise görünüşe göre bu dev şirketin lisanslarını cihazlarında kullanmak istiyor. Bu anlamda General Mobile ve Qualcomm arasında önemli bir anlaşmaya imza atıldı.

Türkiye’de 4G cihaz üretimi ve Qualcomm’un sahip olduğu 345’ten fazla lisansın küresel kullanım hakkı elde edildi.

Qualcomm ve General Mobile arasındaki 3G ve 4G teknolojilerini kapsayan anlaşmanın 9 Ekim’de tamamlandığı duyuruldu. Bu anlaşma kapsamında Qualcomm, General Mobile’a 3G ve 4G cihazlarını geliştirme, üretme ve satma patenti verdi. General Mobile, Qualcomm’un teknolojilerine erişimi olan dünya çapındaki önde gelen cihaz üreticilerinin arasına katılmış oldu.