Biri fotoğrafı icat etti, bir diğeri onu makine haline getirdi. En sonuncusu ise onu cebimize koyarak, yaşanan inanılması güç anları kaydetmemizi sağladı. Bazen hayat, bu listedeki fotoğraflar gibi gerçek dışı şeylerle karşımıza çıkar.

Fotoğraf, dijital çağın gelişimiyle en büyük buluşlardan birisi haline geldi. Gün geçtikçe insanlar, daha fazla anı ölümsüzleştirmeye ve her yıl trilyonlarca fotoğraf çekmeye başladı. Her insan, baktığı şeyi farklı yorumlayabilir ya da ölümsüzleştirmek istediği anları farklı açılardan yakalamaya çalışır. Bazen şans büyük bir etken olsa da artık gelişen teknoloji sayesinde daha ilginç fotoğraflar çekebiliyoruz.

Gerçeklik algımızın “sanallaştığı ya da arttırıldığı” şu günlerde, doğanın bize sunduğu ve gerçeklik algımızı allak bullak eden şeyler yaşayabiliriz. İşte o anlardan görüntülenmiş başlıca fotoğraflar: