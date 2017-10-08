Google, arama ekranına “Hakkında” ve “Market” bölümlerini ekledi. Ancak “Market” bölümüne ülkemizde henüz ulaşılamıyor.

Google ana sayfası olan “google.com”un sol üst köşesine “Hakkında” ve “Market” bölümlerini ekledi. Henüz ülkemizde bu şekilde görünmese de, “Hakkında” kısmı bir süredir Google’ın Türkiye ana sayfasında var. Ancak “Market” sekmesi henüz bizim kullanımımıza açılmadı.

Google’ın “Market” bölümü ise, sanılanın aksine bir uygulama marketi değil, fiziksel ürünlerin satıldığı bir market. Google’ın bu sekmeleri hafta başında ekledikleri belirtiliyor. Market içerisinde Google’ın Pixel akıllı telefonları ve “Google Home”un akıllı ev cihazları satışa sunuluyor. Market sekmesine şu anlık ulaşılamasa da, yakında ülkemizde de kullanıma gireceği belirtiliyor.

“Hakkında” kısmında ise Google’ın gelişmeleri aktardığı blog ve şirketin bilgilerinin yer aldığı kısımlar var. Google’ın “Hakkında” sayfasına gitmek için buradaki bağlantıyı, fiziksel ürünlerini sattığı marketin sayfasına gitmek için ise buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ancak “Market” sayfasına gittikten sonra içeriği görebilmeniz için aynı sayfadan başka bir ülkeyi seçmeniz gerekiyor.