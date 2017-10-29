iPhone’da kullanılan Google Asistan, Apple Müsic entegrasyonuyla birlikte artık müzikleri oynatabiliyor.

Kimileri için Siri, özellikle iPhone’da Google Asistan’dan daha iyi bir deneyim sunuyor. Ancak Google Asistan, hala Google hizmetleri için oldukça işlevsel bir araç. Kullanıcılar, iOS’taki Google Asistan uygulamasını aktifleştirerek Apple Music’deki parçaları kontrol edebiliyor. Google Asistan’a bağlanarak istedikleri parçayı Apple Music üzerinden çalmasını isteyen kullanıcılar sorunsuz bir şekilde parçaları dinleyebiliyor.

Kullanıcıların çoğu bu özellikleri sayesinde Google Asistan’ın Siri’den daha iyi çalıştığını düşünmeye başladı. Biraz garip bir durum ancak Google’ın Apple’ın işletim sistemiyle daha iyi çalıştığını da söyleyebiliriz. Ancak bazı radyo istasyonlarının çalınmasında problem yaşandığı da söyleniyor. Siz ne dersiniz, Google ile Apple aslında birbirilerini daha mı iyi tamamlıyor?