Google sesli asistanı artık Shazam gibi şarkılarınızı tanımanıza yardımcı olacak. Google, nihayet Asistan’a Shazam ile rekabet edebilme imkanı verdi. Güzel bir şarkı duyuorsunuz ve asistan’a şuan sadece Amerika’da kullanıma açıldığı için sadece ingilizce “What song is this?” diye sorup cevabını alabiliyorsunuz. Ayrıca parçayı bulabileceğiniz albüm başlığı, yayınlandığı tarih ve şarkıya erişmeyi veya tekrar dinlemenizi kolaylaştıran Arama, YouTube ve Play’e gömülü bağlantılar içeren bir bilgi kartı da karşınıza çıkacak.

Şu sıralar ABD’de dağıtılmaya başlanan bu yeni özellikle Google Asistan’a “What song is this?” veya “What’s this song” gibi sorgular sorabilirsiniz. Şu anda Shazam’ın veritabanı kadar geniş olmayan uygulama, veritabanında bulunan 10.000’den fazla popüler parçayla, sizin dinlettiğiniz parçaları kıyaslayarak doğru sonuca ulaşmaya çalışıyor.

Şu an için ABD dışında hizmet vermeyen bu özellik, veritabanını güçlendirince Türkiye dahil olmak üzere diğer ülkelerde de kullanıma açılacaktır.