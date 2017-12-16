Chrome geliştirme ekibi, tarayıcının otomatik açılan videoları kapatabileceğiniz bir eklenti geliştirdi.

İnternet’te karşımıza çıktığında sinir bozucu bir durum olan otomatik video oynatmaya bir süredir çözüm arayan Chrome geliştiricileri sonunda bir eklentiyle buna karşı önlem aldı.

Bu özellik Chrome 64 beta ile tanıtıldı. Tam sürümü ise Ocak ayında yayınlanacak.

Beta sürümünde otomatik oynatma özelliğini kapatmak için, adres çubuğuna tıklayarak web sitesinin izinlerini kontrol edebilirsiniz. Her web sitesi için izinleri tekrar kontrol etmeniz gerekiyor.

Ayrıca güncelleştirme paketinde bulunan tek özellik bu da değil. Bunlar arasında daha güçlü bir pop-up engelleyici, farklı sitelere yönlendiren zararlı içeriklere karşı koruma ve Windows 10 kullanıcıları için HDR video özelliği yer alıyor.