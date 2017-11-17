En büyük 3 online platform olarak bilinen Google, Facebook ve Twitter; sahte haberlerle mücadele konusunda en son yaptıkları projeyi açıkladı.

Perşembe günü, Facebook (FB, Tech30), Google (GOOGL, Tech30) ve Twitter (TWTR, Tech30), haberde yer alan yazıların arkasında yayınların ve gazetecilerin güvenilirliğini daha iyi araştırmalarına yardımcı olmak için yeni “güven göstergeleri” adı projeyi kullanmaya kararlı olduklarını söylediler.

Göstergeler, yanlış bilgilendirmenin yaygın olduğu bir zamanda şeffaflığı ve medya okuryazarlığını artırmak için, Santa Clara Üniversitesi’nden Markkula Uygulamalı Etiği Merkezi’nde faaliyet gösteren Trust Project tarafından geliştirildi.

Sahte haberler yayınlama konusunda özellikle ciddi eleştirilere maruz kalan Facebook, göstergeleri Perşembe günü test etmeye başladı. Seçilen yayıncılar, olgu denetleme politikaları, sahiplik yapıları, yazarın geçmişleri ve daha fazlası hakkında ek bilgi yükleme seçeneğine sahip olacaklar.

Örneğin, Vox’dan bir makale gördüğünüzde Facebook, Vox’un etik politikasının ne olduğu ve kimin fonladığı da dahil olmak üzere daha fazla bilgi edinmek için hafifçe dokunabileceğiniz bir simge gösterebilir.

Facebook ürün müdürü Andrew Anker, bir blog yazısında “Bu adım, sahte haberlere ve Facebook’daki yanlış bilgilere karşı savaşmak için çabalarımızın bir parçasıdır – insanlara daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak için daha fazla destek sağlayacağız.” dedi.

Diğer ayrıntılar arasında, bir hikayenin, bir haber raporu veya reklam olup olmadığını, yazarın yayınladığı diğer makaleleri vurgulayacağını ve öyküdeki çeşitli iddiaları yedeklemek için kullanılan kaynaklar hakkında daha fazla açıklık sunduğunu gösterecek.

Facebook, Google ve Twitter Kongre tarafından bu ayın başlarında yabancı uyrukluların 2016 cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında yanlış bilgilendirmeleri yaymak için sosyal medya platformlarını nasıl kullandıkları üzerine yoğunlaştı.

Bu yeni incelemenin özünde, büyük müşterilerin göz önüne alındığında, bu şirketlerin kendi platformlarında paylaşılan içerikleri doğru bir şekilde denetleyip desteklemeyecekleri konusu hala belirsiz.

Ayrıca; Facebook ve Twitter, ABD yasama organlarının bu konudaki olası düzenlemelerini gözden geçirmesi nedeniyle, sitelerinde çıkan siyasi reklamların şeffaflığını artırmayı planladıklarını da açıkladılar.