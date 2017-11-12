Google Fotoğraflar, artık fotoğrafları depolamak isteyen herkes için gerçekten kullanışlı oluyor. Akıllı telefonumuzda çok fazla yerden tasarruf sağlıyor ve fotoğraflarımızı düzenli tutmamıza yardımcı oluyor.

Bununla birlikte, ana albümde görünmek istemeyen bazı özel fotoğraflar ve videolarımız var. Çoğu zaman fotoğrafların kimsenin görmesini istemeyiz; dolayısıyla onları saklamak ana kaydırma özet akışından kaldırmamız anlamına geleceği için bu oldukça önemlidir. Dolayısıyla, fotoğraflarınızı gizlemek ve onları ayrı tutmak isterseniz, bu basit yolu izleyebilir ve özel fotoğraflarınızı gizleyebilirsiniz.

Özel fotoğraflarınızı gizlemek için Google Fotoğraflar’ın Arşiv özelliğini kullanabilirsiniz. Özelliği, kendi özel fotoğraflarını ve videolarını ana albümden kolaylıkla ayrıştırabilen tüm Android, iOS ve web kullanıcıları için kullanılabilir. Bu özelliği kullanmak için Google Fotoğraflar sürüm 2.15’e sahip olduğunuzdan emin olun. Bir fotoğrafı veya videoyu arşivlemek için, uygulamayı açmanız ve belirli fotoğraf veya fotoğrafları seçmeniz gerekir. Ardından sol üstte yer alan menü düğmesine dokunmanız gerekir Menü açık olduğunda orada bir Arşiv seçeneği göreceksiniz.

Bir fotoğrafı veya videoyu arşivledikten sonra mevcut albümden kaybolacaktır. Endişelenmeyin fotoğraf silinmeyecek, sadece saklanacak. Görüntüler ve videolar arşivi daha önce atanmış herhangi bir klasöre taşınır ve istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.