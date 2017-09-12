HTC, Ağustos ayında son 13 yılın en düşük konsolide gelirini açıklamıştı. Ağustos ayı gelirleri bir önceki aya göre % 51.5, yıldan yıla ise % 54.4 oranında bir düşüş göstermişti.

Digitimes’ın raporuna göre, şirketin en yeni amiral gemisi modeli HTC U11, talep anlamında Temmuz ayında HTC standartlarını aşmış olsa da Ağustos ayında büyük düşüş göstermişti.

Buna rağmen HTC, Ağustos ayının içinde olduğu 2017 yılı üçüncü çeyreğine umutla bakıyor. Şirket, 2017 yılının üçüncü çeyreği için akıllı telefon satışları konusunda hala olumlu düşündüğünü belirtti. Pazar kaynakları, üreticinin gelecek nesil Pixel akıllı telefonlarını Eylül ayında Google’a göndermeye başlayacağını söylüyor.

HTC’nin 2017 yılının ilk sekiz ayına ait toplam satışları, bir önceki yıla göre % 14,4 azaldı.

HTC, Google’a satılabilir

Çinli Commercial Times’ın raporuna göre HTC’nin akıllı telefon birimi, internet devi Google’a satılmak üzere. Hatta müzakerelerin son aşamasına geldiği söyleniyor. Zaten yukarıda belirttiğimiz veriler, HTC için işlerin ne kadar iyi gittiğini gösteriyordu.

Bu satın almanın HTC’nin Vive VR işini veya şirketin tamamını kapsamayacağı söyleniyor. Google bu satın alma ile birlikte gelecekte Pixel telefonlarını kendi bünyesinde üretebilecek.