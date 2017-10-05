Google, dün akşam gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni üst seviye akıllı telefon modelleri Pixel 2 ve Pixel 2 XL’yi açıkladı. Telefonlar saf Android 8.0 Oreo deneyiminin yanı sıra sundukları üst seviye özelliklerle dikkat çekiyorlar.

Bu yeni telefonlardan Google Pixel 2’nin teknik özellikleri şöyle;

Android 8.0, Google UI

Qualcomm Snapdragon 835

4GB RAM

5-inç 1920×1080, AMOLED, Gorilla Glass 5, 2.5D glass, 441ppi

12.2MP arka kamera, f/1.8, 1.4μm piksel, OIS, EIS, PDAF, LDAF

8MP ön kamera, 1.4μm piksel

2700 mAh pil

64 / 128GB dahili hafıza seçenekleri

IP67 suya dayanıklılık

Google Pixel 2, önümüzdeki ay ortasında 650 $ başlangıç ​​fiyatı ile piyasaya çıkacak. Ek 100 $ ile depolama alanın iki katına çekebiliyorsunuz. Renk seçenekleri Mavi, Siyah ve Beyaz olacak.