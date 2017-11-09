Google’ın ve LG’nin şu anda istediği son şey, Google Pixel 2 XL’deki ekranlarla ilgili problem olması. Hem Pixel 2 hem de Pixel 2 XL telefonunun sahipleri, her iki telefonda da çıkan sorunlardan dolayı oldukça rahatsız. En yeni problem ise ekran kilitli olmasına rağmen yanıp sönen ekran. Pixel 2 XL modelinde sık karşılaşılan bu hata oldukça sorun çıkartacak gibi duruyor.

Konuyla ilgili sorun yaşayan bir kullanıcı sorunun videosu çekip İnternet’te paylaşmış bile. Bu sorunu yaşayan bir Pixel 2 XL kullanıcısı tarafından çekilen bir video, ekran açılmadan önce ekran ışığının gelip tekrar gitmesini gösteriyor. Bu hata her seferinde oluşmazken, telefon satın alındığından beri zaman zaman olduğu iddia edildi. Telefonu yeniden başlatmak yanıp sönmeyi durdurmayı engellese de sorun ertesi gün yeniden ortaya çıkıyor. Telefonu Güvenli Moda getirme veya fabrika ayarlarına sıfırlama gibi daha gelişmiş çözümler ise başarısız oldu.

Hataya geçici bir çözüm arayanlar için söyleyelim, ortam göstergesinin kapatılmasının, en azından şu an için çalışıyor gibi görünüyor.