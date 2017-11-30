Google’ın yayınladığı son Android güncellemesinde bir emojide yaptığı büyük hata kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Buna göre Google oldukça fazla geri bildirim aldığı hatalı hamburger emojisindeki hatayı düzeltti.

Teknoloji devi Google, son Android güncellemesinde ilginç bir hataya imza atmıştı. Google kullanıma sunduğu hamburger emoji’sinde peynirin köftenin altında olması özellikle sosyal medyada pek çok kişi tarafından dalga konusu olmuştu.

Google, Android 8.1 ile birlikte hamburger dahil olmak üzere emojiler için bir güncelleştirme yayınladı.

Sosyal medyada geniş yer bulan bu hata sonrasında Google CEO’su Sundar Pichai, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Pazartesi günü tüm işimizi bırakıp bu konuya odaklanacağız” ifadelerini kullanmıştı.