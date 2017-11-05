Google’dan bir yenilik daha. Arama motoruna telefon karşılaştırma özelliği geliyor. Şuan sadece İngilizce versiyonuna gelen bu yeni özelliğin yakın zamanda Türkçe dil desteğinde de çalışması bekleniyor.

Çeşitli platformlarda yapılan karşılaştırma işlemlerinin önüne geçmesi beklenen Google’ın yeni karşılaştırma özelliği, telefon modellerini girdiğiniz iki telefonu tüm özellikleriyle karşılaştırıyor.

Ayrıca içeriklerin Türkçe girilmesiyle birlikte ülkemizde kullanıma açılması beklenen özellik, şimdiden oldukça merak ediliyor.

Ek olarak, Google’ınmobil versiyonunda küçük değişikliklere gideceğini aktaralım.