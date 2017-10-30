Google geçtiğimiz gün konum bazlı arama özelliğinde yeni bir dönem başlattı. Bilindiği üzere eskiden, uluslararası arama için aldığınız sonuçlar, seçilen ülke koduna dayanmaktaydı. Örneğin, google.com.tr’den arama sonuçları sadece Türkiye’ye odaklanıyordu. Ve www.google.co.uk ise İngiltere’ye odaklanıyordu. Yeni yapılan değişiklikle birlikte siz google.com.tr’ye girseniz bile, konumunuz başka bir ülke ise eğer, arama sonuçlarını otomatik olarak o ülke üzerinden almaya başlayacaksınız.

Google’a göre, bugünkü aramaların % 20’si konumla alakalı. Bu nedenle şirketin sizin bulunduğunuz konuma göre arama sonuçları göstermesi son derece önemli bir konu. Yani başka bir ülkede olup da Türkiye merkezli arama sonuçlarını görme devri bitmiş oluyor.