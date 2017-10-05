Google, dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikte yeni akıllı telefonlarının yanı sıra bir de Apple’ın çok ses getiren Airpods ürününe rakip olacak kablosu kulaklığı Pixel Buds’ı duyurdu.

Pixel Buds cihazında, müzikleri değiştirmek, ses seviyesini ayarlamak ve Google Asistan’ı başlatmak için bir touchpad bulunuyor. Bu touchpad ile başlatılan Google’ın yapay zekasıyla yol tarifleri alabilir, bir arama başlatabilir ve doğal olarak müzik başlatabilirsiniz.

40 dilde çeviri

Bu kulaklığın en önemli özelliği, Google Translate servisini kullanarak 40 farklı dilde simultane tercüme yapabiliyor olması. Etkinlik sırasında sahnede kulaklıkla İsveççe’den İngilizce’ye tercüme yapıldı.

Kulaklığın ABD’de 159 dolar (yaklaşık 570 TL) ücretle piyasaya çıkması bekleniyor. Pixel Buds, 24 saat daha pil ömrü sağlayan kablosuz şarj kasasıyla geliyor. Google Pixel Buds, Siyah, Beyaz ve Mavi renk seçenekleriyle ön sipariş üzerinden satın alınabilir.