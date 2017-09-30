Google’dan iki adımlı doğrulama aracını güçlendirme kararı

Google iki adımlı doğrulama aracını daha da geliştirilmiş, fiziksel bir güvenlik ölçüsüyle güncelleyerek yüksek profilli kullanıcıları siyasi çıkar amacı gözeten siber saldırılara karşı korumayı hedefliyor.

Bloomberg‘in haberine göre, bu yeni servis Advanced Protection Program (Geliştirilmiş Koruma Programı) olarak adlandırılacak ve gelecek ay içinde lansmanı gerçekleştirilecek. Bu program Gmail ve Google Drive gibi servisler için standart kimlik doğrulama sürecini fiziksel USB güvenlik anahtarlarıyla gerçekleştirecek. Ayrıca bir kullanıcının Google hesabına bağlanabilecek üçüncü taraf uygulamaların ve servislerin türünü de kısıtlayabilecek.

Bu değişiklikler standart Google hesap sahiplerini etkileyecek gibi görünmüyor. Google, bu ürünü kurumsal yöneticilere, politikacılara veya yüksek güvenlik endişesi taşıyan diğer kişi ve kuruluşlara sunmayı planlıyor.

2016 yılında ABD’de, Hillary Clinton’ın başkanlık kampanyasının yöneticisi John Podesta’nın Gmail hesabı saldırıya uğramış, bunun Rusya ile bağlantısı olan bir kimlik avı saldırısı sonucu gerçekleştiği ortaya çıkarılmıştı. Google, bunun ardından posta kutularında hassas bilgi ve materyal barındıran veya politik açıdan önemli mevkide bulunan kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla yeni önlemlerin arayışına girmişti.

Google’ın bu yeni servisinden yararlanıp fiziksel güvenlik anahtarları edinen kullanıcıların, bunları cihazlarına bağlı tutarak ek güvenlik kontrollerine erişmesi mümkün olacak. Bu durum uzaktaki birilerinin Gmail veya Google Drive hesaplarına erişimini epey zorlaştırmış olacak.