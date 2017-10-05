Google, dün akşam gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni üst seviye akıllı telefon modelleri Pixel 2 ve Pixel 2 XL’yi açıkladı. Telefonlar saf Android 8.0 Oreo deneyiminin yanı sıra sundukları üst seviye özelliklerle dikkat çekiyorlar.
Bu yeni telefonlardan Google Pixel 2 XL’nin teknik özellikleri şöyle;
Android 8.0, Google UI
Qualcomm Snapdragon 835
4GB RAM
6-inç 2880×1440, pOLED, Gorilla Glass 5, 3D glass, 538ppi
12.2MP arka kamera, f/1.8, 1.4μm piksel, OIS, EIS, PDAF, LDAF
8MP ön kamera, 1.4μm piksel
3520 mAh pil
64 / 128GB dahili hafıza seçenekleri
IP67 suya dayanıklılık
Google Pixel 2 XL, Kasım ayı ortasında 850 $ başlangıç fiyatı ile geliyor (daha büyük depolara ihtiyacınız varsa 100 $ ekleyin). Sadece Siyah ve Siyah Beyaz renk seçenekleri var.