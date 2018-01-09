GTA’nın yeni oyunu GTA 6 ne zaman çıkacak? Şüphesiz oyuncuların en çok merak ettiği bir konu. Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ‘nin kısa süre içerisinde çıkması beklenmemekle birlikte, analist Michael Pachter’e göre GTA 6 2022 yılında piyasaya sunulacak.

Öyle görünüyor ki, Red Dead Redemption 2’de çalışan ekip henüz GTA 6 için çalışmalara başlamamış. Michael Pachter ile yapılan özel bir röportajda, en iyi senaryoya göre GTA 6’nın 2021’de çıkacağı, ancak 2022’nin daha gerçekçi bir tahmin olacağını belirtti.

Patcher, “Bildiğiniz gibi Red Dead Redemption 2, 8 yıl sonra ilk defa karşımıza çıkacak. Bu sebeple GTA 6’nın 2021’den önce gelmeyeceğini söyleyebilirim. Rockstar’ın oyunun çıkışından en az bir seneönce duyurusunu yaptığını düşünürsek, 2021 gibi duyurulan GTA 6’nın 2022’de çıkması beklenebilir.” dedi.