Dünya’nın en çok oynanan oyunlarından GTA V’in online versiyonuna güncellemeler gelmeye devam ediyor. Son olarak bu ay içerisinde gelecek olan Transform Races DLC’siyle dönüşen araçlar ve havada it dalaşları karşımıza çıkacak.

GTA Online, temelini oluşturan GTA V’in çıkışının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen her ay artan kullanıcısıyla büyük başarılar kazanmaya ve Rockstar Games’e büyük paralar kazandırmaya devam ediyor. Öyle ki şirketin 2017 ikinci çeyreğindeki geliri 400 milyon doların üzerine çıktı.

Hal böyle olunca Rockstar da oyuna yeni DLC’ler (eklemeler;harita, araç vs.) sunmaya devam ediyor. Son DLC ise bu ayın ilerleyen süreçlerinde çıkacak ve Transform araç yarışları ve uçaklarla it dalaşları gibi yeni farklılıkları içerecek.

TRANSFORM RACES

The next evolution of stunt racing in #GTAOnline

Coming Soon: https://t.co/oFWplPKnk2 pic.twitter.com/2QckcodTV2

— Rockstar Games (@RockstarGames) 6 Ekim 2017