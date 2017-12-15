Yenilebilir enerji kaynakları hizmet sektöründe kullanılmaya devam ediyor. Byrom Bay adlı şirket, dünyanın ilk güneş enerjisiyle çalışan trenini çalıştırdı.

Byron Bay tarafından üretilen ve gücünü sadece güneşten alan ilk tren göreve başladı. Dizel motorlu eski bir model üzerine kurulmuş olan tren, Avustralya’nın New South Wales bölgesinde 3 kilometrelik kısa bir rotada göreve başladı.

Tren hava kirliliği yaratmıyor. Kapalı havalarda ise yedek dizel motor devreye giriyor ve Tren’in yolda kalmasını engelliyor. Yani aslında gem güneş enerjisiyle hem dizel motorla çalıştığını söyleyebiliriz.

Son olarak 77kWh gücündeki pillerle bir gün boyunca durmadan, güneş enerjisiyle çalışabilen ilk tren, hem üzerindeki hem de istasyonda bulunan panellerle güneşten aldığı enerji sayesinde kendini şarj edebiliyor.