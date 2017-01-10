HDMI 2.1 standartı duyuruldu

Her geçen gün artan çözünürlük, HDR benzeri yeni teknolojiler ve daha gerçekçi görüntüler, görüntüleme teknolojilerindeki standartların da iyileştirilmesine neden oluyor.

HDMI Forum, yaptığı açıklamada HDMI 2.1 standartının en erken 2017’nin ikinci yarısında mevcut olacağını belirtti.

Yeni standartla birlikte bant genişliği 48Gbps’ye ulaşarak 10K gibi yüksek çözünürlüklere rahatça erişilebilecek. Bu sayede 4Kp120, 8Kp100/120, 10Kp100/120 gibi yüksek çözünürlük ve tazeleme oranlarıyla karşılaşabileceğiz.

Yeni standartın Dinamik HDR desteği de sunacağı ve bu desteği özellikle video oyunlarında görebileceğimiz de belirtilenler arasında.