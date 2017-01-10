10 Ocak 2017 Salı
Ana Sayfa / HABER / ÇEVRE BİRİMİ / HDMI 2.1 standartı duyuruldu

HDMI 2.1 standartı duyuruldu

Özgür Yıldız Canlı Yorum

Her geçen gün artan çözünürlük, HDR benzeri yeni teknolojiler ve daha gerçekçi görüntüler, görüntüleme teknolojilerindeki standartların da iyileştirilmesine neden oluyor.

HDMI Forum, yaptığı açıklamada HDMI 2.1 standartının en erken 2017’nin ikinci yarısında mevcut olacağını belirtti.

Yeni standartla birlikte bant genişliği 48Gbps’ye ulaşarak 10K gibi yüksek çözünürlüklere rahatça erişilebilecek. Bu sayede 4Kp120, 8Kp100/120, 10Kp100/120 gibi yüksek çözünürlük ve tazeleme oranlarıyla karşılaşabileceğiz.

Yeni standartın Dinamik HDR desteği de sunacağı ve bu desteği özellikle video oyunlarında görebileceğimiz de belirtilenler arasında.

ETİKET

Hakkında Özgür Yıldız

İlgili Haber

Çamaşırlarını katlamaktan bıkanlara özel robot

CES 2017 fuarı her zaman “bilgisayar” odaklı teknolojileri karşımıza çıkarmıyor. Bu sefer tanıtılan ise biraz ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CAPTCHA

*

PCkoloji Dergi, 'Vatan Bilgisayar mağazalarında ücretsiz olarak dağıtılan teknoloji dergisidir.'
© Copyright PCkoloji Dergi 2017