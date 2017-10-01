Günümüzde hızlı şarj cihazlarını birçok yerde görmek mümkün. Toplumun bir kısmı bu durumun, batarya ömrünü olumsuz yönde etkilediğini düşünmekte. Aslında hızlı şarj telefon bataryasına zarar verir mi?

Bazı yeni nesil akıllı cihazlar hızlı şarjı destekleyerek piyasaya sürülüyor. Bataryayı kısa sürede şarj etmek, hızlı şarjı destekleyen cihazlar için neredeyse hiç bir sorun arz etmiyor. Ancak bazı üreticiler yüksek amperli şarj cihazlarının, hızlı şarj desteklemeyen cihazlar için uyumlu olduğunu öne sürerek cihazların bataryalarına zarar verecek sonuçlara neden olabiliyor.

Bataryanızı daha verimli kullanmak için çok kolay bir detay bulunmakta. Cihazınızın kutusundan çıkan şarj aletinde yer alan amper ve voltaj değerleri ile aynı değerleri taşıyan bir şarj aleti bataryanıza zarar gelmesini önleyecektir. Bazı cihazların kutusundan hızlı şarj aleti çıkmamasına rağmen cihazlar hızlı şarjı destekleyebiliyor. Bu duruma en güncel örnek yeni iPhone modelleri olacaktır. Bu tarz bir durumu, cihazınızın internet sitesinde yapacağınız ufak bir araştırma sonucunda öğrenebilirsiniz.

Hızlı şarj özelliğini desteklemeyen cihazlarda, voltaj değerlerinin aynı olması suretiyle daha yüksek amperli bir şarj aletinin kullanması kısa sürede bir sorun çıkartmaz. Ancak aylar sonra bataryanın şişmesine sebep olacaktır. Bu şişmeler LG G3 serisinde olduğu gibi cihazınızın kasasında çatlamalara sebep olabilir.