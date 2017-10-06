Hızlı ve Öfkeli serisi tam gaz yoluna devam ediyor. Bundan 5, 6 sene önce serinin bu kadar çok filminin yapılacağını hiç kimse tahmin edemezdi ancak serinin daha çok bir aksiyon filmine evrilmesiyle birlikte konu bulmadaki sorun aşılmış, son olarak geçtiğimiz aylarda 8. film vizyona girmişti. Hızlı ve Öfkeli 8 filminin gişede başarısının ardından herkes 9. filmi beklemeye koyulmuştu.

Çok geçmeden dizinin başrol oyuncusu Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli 9 için beklenen tarihi açıklamıştı. Diesel, yeni filmin vizyon tarihini 19 Nisan 2019 olarak açıklamıştı ancak bu tarihin ertelendiği bugün resmen duyuruldu.

Şu an itibarıyla Hızlı ve Öfkeli 9’un resmi çıkış tarihi 10 Nisan 2020!