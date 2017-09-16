Cebe sığan HP Sprocket ile akıllı telefonunuzdan anında baskı alın

HP, fotoğraf baskısı almanın en keyifli ve renkli yolunu sunan HP Sprocket Fotoğraf Yazıcı’sını piyasaya sürdü. DJ Mahmut Orhan’ın müziği eşliğinde gerçekleşen ürünün tanıtım aktivitesi Nişantaşı Nopa’da gerçekleşti. Yaşadığınız unutulmaz anların sadece online ortamda saklanmasını bir zorunluluk olmaktan çıkaran cep yazıcılar, kullanıcılara akıllı telefon ve tabletlerden bluetooth bağlantısı ile her an her yerden fotoğraf basma olanağı sunuyor.

Cebe sığan, taşınabilir yazıcı: HP Sprocket

Şık ve kompakt tasarımı ile her yere taşınabilen HP Sprocket sayesinde arzu edilen her fotoğraf 5 x 7.6 cm boyutlarında anında basılabilir; filtreler, çerçeveler, emojiler, metinler ve birbirinden renkli daha fazla seçenekle kişiselleştirilebilir. Baskısı alınan fotoğraflar ise kağıdın yapışkanlı arka yüzü sayesinde arzu edilen her yerde süsleme ve dekorasyon amaçlı kullanılabilir.

HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede tanıtım aktivitesindeki yaptığı konuşmada “IDC sonuçlarına göre yüzde %33 pazar payı ile lider durumdayız. Bu başarıyı sürdürmek için farklı kitlelerin ihtiyaçlarına karşılık verecek değişik ürünleri piyasaya sunmaya devam ediyoruz” dedi.

HP Türkiye Baskı Sistemleri Kategori Müdürü Derya Özbek ise yazıcı pazarındaki inovatif yaklaşımlarının sürdüğünü ve bunun son ürünü olan Sprocket ile Türkiye gibi sosyal medyayı yoğun kullanan bir ülkede güzel bir ivme yakalayacaklarını söyledi. Özbek, “Anılarımızın telefonlarda kalmayıp fotoğraflara dönüşmesi artık Sprocket ile çok kolay” dedi.

HP Sprocket, fotoğraf karesinde ölümsüzleşen en değerli anlarınızı daha da renklendirmenizi sağlayan ve size özgü kılan benzersiz bir aksesuar!

Ürün özellikleri:

iOS ve Android ™ üzerinde ücretsiz olan HP Sprocket App, kullanıcıların akıllı telefon ve sosyal medya fotoğraflarını renkli çerçeveler, yazılar, çıkartmalar, filtreler ve daha fazlasıyla kolayca özelleştirmelerini sağlar.

Sprocket ile 5 x 7.6 cm boyutlarında baskısı alınan fotoğraflar su geçirmez, lekelenmeye ve yırtılmaya karşı dayanıklıdır. Üstelik, baskı kağıtlarının yapışkanlı arka yüzü sayesinde istenilen her obje fotoğraflarla süslenebilir.

Kullanıcılar akıllı telefonları ve tabletleriyle hemen hemen her yere taşınabilir cep boyutundaki yazıcılara Bluetooth bağlantısı sayesinde bağlanabilir.

Beyaz Sprocket modeli pembe altın rengi vurgular ile şık bir görüntü sunarken siyah renkteki model gümüş rengi detaylar taşıyor. 10 paket HP ZINK Fotoğraf Kağıdı ile birlikte gelen ürünün KDV dahil fiyatı 499 TL’dir. HP ZINK Fotoğraf Kağıdı paketlerinin (paket başına 20 kağıt) her biri KDV dahil 49 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacaktır. Ürünleri D&R mağazalarında, dr.com.tr ve çok yakında Turkcell mağazalarında, turkcell.com.tr’de bulabilirsiniz.