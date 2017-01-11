16 Ocak 2017 Pazartesi
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HTC 2017’ye Hızlı Bir Başlangıç Yapacak!
HTC 2017’ye Hızlı Bir Başlangıç Yapacak!

HTC 2017’ye Hızlı Bir Başlangıç Yapacak!

Atılay Aşkale Canlı Yorum

Tayvanlı Telefon Üreticisi HTC; 2017 yılına hızlı bir başlangıç yapacak. Konuyla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

HTC 2017’ye Hızlı Bir Başlangıç Yapacak!
HTC 2017’ye Hızlı Bir Başlangıç Yapacak!

HTC Ne Mi Yapacak?

Firma; 3 farklı model telefonunu yeni yılın -2017- ilk çeyreğinde tanıtacak ve satışa sunacak. İlk resmi duyuru 12 Ocak’ta gerçekleşecek.

Şirket yeni yıla, yeni bir Satış Stratejisi ile başlayacak. Yeni telefonlarını yılın son yarısına –Bir yılın son 6 ayı- yaymak yerine yılın ilk yarısına yayacak.

Bu taktiğin bir gereği olarak 12 Ocak’ta HTC; yeni telefonunu görücüye çıkarmış olacak. Ocak ayında tanıtılacak olan cihaz; Amiral Gemisi sınıfına ait olacak.

Bu model tüm dikkatleri ilk olarak üzerine çekecek. Ardından tanıtılacak olan son 2 modelin hepsi birbirinden farklı ve Orta Seviye Kategorisinde olacak.

Ayrıca bu 2 cihaz; ilkine oranla Bütçe Dostu olarak karşımıza çıkacak. Amiral Gemisi modelin CES 2017 yani Tüketici Elektroniği Fuarı’nda tanıtılması muhtemel gözükmüyor; çünkü etkinlik 8 Ocak’ta bitecek.

Bize gelen bilgilere göre bu modelin HTC X10 olması bekleniyor. Diğer Bütçe Dostu modeller de Şubat ayında gerçekleşecek olan MWC 2017 yani Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılabilir.

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