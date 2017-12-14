Çin merkezli şirketin üzerinde çalıştığı orta düzey telefon olan Honor 9 Lite’ın resmi çıkış tarihi belli oldu. Cihazın tasarım ve özellikleri de sızdırıldı.

İddialı orta düzey telefonlarla bilinen Huawei, yeni model telefonu duyurmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde TENAA veritabanında ortaya çıkan, daha öncesinde de sık sık sızdırılan çift kameralı Honor 9 Lite’ın resmi olarak 21 Aralık’ta tüketici karşına çıkması bekleniyor.

Şimdiye kadar cihazla ilgili ortaya çıkan bilgilere göre belirtilen özellikler ise şu şekilde. 5.65 inç Full HD+ 18:9 ekran, Kirin 659 işlemci, 3/4 GBRAM, 32/64 GB depolama, 13 + 2 MP arka kamera, parmak izi okuyucu ve 2900 mAh pil cihazın özellikleri arasında. Telefonun zayıf noktalarından bir tanesi ise USB-C yerine microUSB kullanması olacak gibi görünüyor.

21 Aralık’ta tanıtılması beklenen çerçevesiz telefonun fiyatı ise henüz netleşmiş değil.