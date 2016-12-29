Çinli Huawei, Kariyer Rekoru kırdı. Bu sene firma; adeta büyük bir sükse yaptı. Konuyla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

Şirket Bu Sene Neler Yaptı?

Huawei; bu sene –2016– itibariyle 140 Milyon telefon sattı. Bu, dile kolay bir rakam; ama firma için oldukça büyük bir rakam.

İlk defa Şirket; bu kadar çok telefon satmayı başardı. Konuyla ilgili olarak Şirketin Kıdemli Başkanı GizmoChina’ya açıklamalarda bulundu.

Geçen sene 108 Milyon telefon satmayı başaran Huawei; bu sene 30 Milyon daha fazla telefon satmış. Huawei; Dünyanın en çok Akıllı Telefon satan 3. Şirketi.

Listenin ilk sırasında Samsung, 2. sırasında ise Apple yer alıyor. Samsung; Çift Arka Kamera, Edge –Eğim-, Note vs. ve bu cihazların; Akıllı Saatler ve Akıllı Televizyonlarıyla uyumlu şekilde çalışmasından dolayı rakibiyle arasındaki Makas Farkını bir hayli açtı.

Sıklıkla dediğimiz gibi Galaxy Note 7; firma için Devede Kulak bir zarar oldu. Öte yandan Apple; 3.5 mm Ses Girişini iPhone 7 ile kaldırıp Aparat olarak sunması sonucunda adeta kendi kalesine bir gol atmış oldu.

Biz, şimdi konuyu toparlayıp Huawei’ye geçelim. Huawei’in Leica ile işbirliği şirkete 10 Milyon telefon satışı olarak yansıdı.

Özellikle P10’un da duyurulmasıyla Huawei’in Hisse Senetlerinde olumlu bir hareketlenme de yaşanmış oldu.

Huawei; bu sene 7 Milyon Mate 8 sattı. Son çıkan Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design da Şirketin telefon satışlarına olumlu yansıyan modeller arasında yer alıyor.