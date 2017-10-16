Huawei Mate 10’un resmen tanıtıldı. Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Berlin’de düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi Mate 10’u tanıttı. Mate serisinin yeni üyesi, büyük ekranı, Leica imzalı çift arka kamerası, 6GB RAM’i ve 4000 mAh bataryası ile dikkat çekiyor.

Akıllı telefon satışlarında Samsung ve Apple’ın hemen arkasından gelen Çinli teknoloji devi Huawei, Mate serisinin yeni üyelerini tanıttı. Uzun süredir merakla beklenen Mate 10, 3 farklı modeliyle Berlin’de düzenlenen özel etkinlikte gün yüzüne çıktı.

Huawei Mate 10’un tasarımına baktığımızda, diğer markalara uyum sağladığını ve ekran/çerçeve oranını büyüttüğünü görüyoruz. Huawei Mate 10’un ekran/çerçeve oranı %81.69 ki bu oran mevcut şartlarda oldukça yeterli görülüyor. Huawei Mate 10’un bu tasarımıyla Samsung Galaxy S8’e benzediğini söyleyebiliriz. Elbette parmak izi tarayıcılı ana ekran tuşuyla Huawei ön plana çıkmayı başarıyor.

Huawei Mate 10’un ön plana çıkan bir başka özelliği elbette Leica imzalı çift arka kamera. 20 MP ve 12 MP çözünürlüğe sahip olan bu arka kameralar f/1.6 diyafram aralığına sahip. Bu da düşük ışıkta başarılı fotoğraflar çekebileceği anlamına geliyor. Ayrıca kamerada OIS ve 2x optik zum gibi özellikler de bulunuyor. Telefonun ön kamerası ise 8 megapiksel çözünürlük sunuyor.

2K çözünürlükte 5.9-inç ekrana sahip Huawei Mate 10’un tam 4000 mAh bataryası bulunuyor. 4GB ve 6GB RAM seçeneğine sahip telefonda Huawei’nin 10nm’de üretilen son teknoloji Kirin 970 yonga seti bulunuyor.

650 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak Mate 10’un teknik detayları şu şekilde:

Huawei Mate 10 özellikleri

İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo

Boyutlar: 150.5 x 77.8 x 8.2 mm/ 186 gr ağırlık

Ekran: 5.9-inç 1440 x 2560 IPS LCD ekran / %81.69 ekran-gövde oranı

İşlemci: HiSilicon Kirin 970

Grafik işlemci: Mali-G72MP12

RAM: 4GB, 6GB

Depolama alanı: 64GB – Arttırılabilir hafıza (256 GB)

Arka Kamera: 20MP + 12MP f/1.6 OIS, Çift-ton LED flaş, 4K video kayıt

Ön Kamera: 8-megapiksel f/2.0

Batarya: 4.000 mAh

Diğer Özellikler: USB Type-C bağlantı, Hızlı şarj (30 dakikada %58), Parmak izi okuyucu, IP67 suya ve toza dayanıklı

Huawei Mate 10 fiyatı

4 GB RAM + 64 GB depolama = 650 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama = 744 dolar

6 GB RAM + 256 GB depolama = 850 dolar