28 Aralık 2016 Çarşamba
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Huawei Nova Ortaya Çıktı!
Huawei Nova Ortaya Çıktı!

Huawei Nova Ortaya Çıktı!

Atılay Aşkale Canlı Yorum

Çinli Huawei’in yeni telefonu Nova olacak. Telefon ortaya çıktı. Yeni modelle ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

Yeni Modelle İlgili Bilgilere Hemen Geçelim:

Telefonda; Qualcomm’un Snapdragon 625 yongaseti yer alıyor. 3 GB ana bellek; cihazda kullanılacak. 5 inçlik IPS LCD ekran, Full HD: “1920×1080” çözünürlüğüne sahip olacak.

32 GB dâhili depolama alanı telefonda yer alacak. Micro-SD kartı girişi ile depolama alanını 128 GB’ye kadar arttırabilirsiniz.

Otomatik Netleme ve Yüz Tanıma özelliğine sahip 12 megapiksellik Arka Kamera; 4K: “3840×2160” Video çekiyor.

f/2.0 Diyafram Değerine sahip 8 Megapiksellik Ön Kamera telefonda kullanılacak. Parmak izi Sensörü; cihazın arkasında yer alacak.

3020 mAh batarya; cihaza güç katacak. USB Type C girişine telefon sahip. Google’ın Taşınabilir Cihaz İşletim Sistemi Android 6.0 Marshmallow’a; EMUI 4.1 ara yüzü eşlik ediyor.

Çin’de Telefon ilk olarak satışa çıkacak. Cihazla ilgili olarak 25 Aralık’ta yeni bir Renk Seçeneği de duyuruldu: Koyu Cam Siyahı. Diğer Renk Seçenekleri ise şunlar: Prestij Altını, Mistik Gümüş, Titanyum Grisi.

Huawei Nova Ortaya Çıktı!
Huawei Nova Ortaya Çıktı!

Bu Modelin Bir Üstünde İse Şu Özellikler Olacak:

Modelin ismi Huawei Nova Plus olacak. Az önceki özelliklerden farklı olarak bu model; 5.5 inçlik ekrana ve 16 megapiksellik Arka Kameraya sahip olacak.

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Hakkında Atılay Aşkale

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