Huawei Nova Ortaya Çıktı!

Çinli Huawei’in yeni telefonu Nova olacak. Telefon ortaya çıktı. Yeni modelle ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

Yeni Modelle İlgili Bilgilere Hemen Geçelim:

Telefonda; Qualcomm’un Snapdragon 625 yongaseti yer alıyor. 3 GB ana bellek; cihazda kullanılacak. 5 inçlik IPS LCD ekran, Full HD: “1920×1080” çözünürlüğüne sahip olacak.

32 GB dâhili depolama alanı telefonda yer alacak. Micro-SD kartı girişi ile depolama alanını 128 GB’ye kadar arttırabilirsiniz.

Otomatik Netleme ve Yüz Tanıma özelliğine sahip 12 megapiksellik Arka Kamera; 4K: “3840×2160” Video çekiyor.

f/2.0 Diyafram Değerine sahip 8 Megapiksellik Ön Kamera telefonda kullanılacak. Parmak izi Sensörü; cihazın arkasında yer alacak.

3020 mAh batarya; cihaza güç katacak. USB Type C girişine telefon sahip. Google’ın Taşınabilir Cihaz İşletim Sistemi Android 6.0 Marshmallow’a; EMUI 4.1 ara yüzü eşlik ediyor.

Çin’de Telefon ilk olarak satışa çıkacak. Cihazla ilgili olarak 25 Aralık’ta yeni bir Renk Seçeneği de duyuruldu: Koyu Cam Siyahı. Diğer Renk Seçenekleri ise şunlar: Prestij Altını, Mistik Gümüş, Titanyum Grisi.

Bu Modelin Bir Üstünde İse Şu Özellikler Olacak:

Modelin ismi Huawei Nova Plus olacak. Az önceki özelliklerden farklı olarak bu model; 5.5 inçlik ekrana ve 16 megapiksellik Arka Kameraya sahip olacak.